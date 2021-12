Soufiane MASKAOUI

Ayant plusieurs années d’expérience en développement informatique principalement en Java/JEE/webMethods, un master II de l'Université de Nice-Sophia Antipolis en MBDS (Mobiquité, Bases de données et Intégrations des Systèmes) et un diplôme d’ingénieur en MIAGE (Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises).



Réactif et autonome, j'ai une grande capacité d’adaptation et d’intégration au sein d’une équipe, la maîtrise de plusieurs Framework et environnements de développement Java/JEE me permet de m’adapter facilement aux nouveaux outils de développements. Capable de travailler sur plusieurs sujets techniques en parallèle tout en respectant les délais, les processus et les bonnes pratiques de mes clients, avec la garantie d’une bonne qualité de mes livrables.



En plus des compétences en Java/JEE, j'ai une expérience importante dans la conduite des projets en mode Agile(SCRUM) et de bonnes connaissances en SQL, Scrinpting shell et administration Unix. Ci-dessous un petit récapitulatif des langage de programmations et outils que je maitrise:



- Langages de programmation : Zk, Java/JEE, webMethods, Informatica, web services(CXF, AXIS), C, C++, HTML, PHP, JSP, PL/SQL, Java Script, ASP.NET, VB.NET, XML

- Conduite projet: TMA, Méthode Agile SCRUM

- Méthodes de conception : UML, Merise

- Architecture : JEE, SOA

- Systèmes d’exploitation : Unix HP-UX, Windows 2003/2008 server, Windows, Linux, IOS, OSX

- Base de données : Oracle, Microsoft SQL Server , PostGreSQL , MySQL, Access

- Normes et standards : CMMI

- Décisionnel: Data mining/data Warehouse

- Sécurité des SI

- Ingénierie des systèmes d’information



