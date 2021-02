Soufyan EZZBAIL

En contact direct avec la clientèle, J'ai effectué la mise en service, l'installation et le dépannage d'appareils électroménagers tels que lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, fours, réfrigérateurs ou congélateurs. J'ai réalisé ma tournée en toute autonomie, je gère le stock de pièces détachées présent dans mon véhicule. J'ai effectué des recherches de pannes de façon classique en utilisant les schémas électriques des constructeurs ou avec un ordinateur portable pour les appareils récents. Les activités vont du changement d'une pièce détachée au tirage au vide du circuit et à la recharge d'un circuit frigorifique et au remplacement du compresseur,condenseur. Lors de mon stage j'ai effectué plusieur recherche de panne sur des chambre froide.



Mes compétences :

Installation ,mise en service ,maintenance curativ