Soufyan SOUISSI

Compétences clés :



- 23 ans dexpérience avec postes à responsabilités dans le secteur médical et du laboratoire danalyse médical

- 23 ans dexpérience dans la maintenance, métrologie et SAV (appareils médicaux et scientifiques)

- Gestion de projet et de centres de profits - Management déquipe

- Qualité ISO 9000, 17025, 15189 et COFRAC



Mes compétences :

Management

Qualité

Marketing opérationnel

Métrologie

Service client

Audit interne

Direction technique

Marketing stratégique

Marketing

Accréditation

Expertise technique

Marchés publics

Direction de centre de profits

E-commerce

Maintenance

Audit qualité

Gestion de maintenance

Développement commercial

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Certification ISO 9001