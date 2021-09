Consultante en stratégie de développement , j'ai envie aujourd'hui d'aider des entreprises ou des professionnels d'organisation industrielle ou institutionnelle, à développer leur réseau et défendre leur intérêts auprès de leurs partenaires publiques et privés.



Souhaitant que ma formation et mes expériences puissent vous être utiles, je reste à votre entière disposition pour toute nouvelle opportunité, information complémentaire ou rendez-vous qu'il vous conviendra de me proposer.



Bien à vous



Souheila Lakhdari



Mes compétences :

Macroéconomie

Marketing BtoB

Relations internationales

Energie, Développement Durable et Environnement

Géopolitique et Géostratégie

Affaires constitutionnelles