Souhila SILMI

Jai le grade de docteur, et joccupe le poste de professeure agrégée à L'Ecole Normal Supérieur des Enseignants (ENS). Je suis membre du laboratoire RIIMA à lUSTHB Université. Jai des expériences de recherche et denseignement, depuis plus de dix ans. Mes activités de recherche comprennent les réseaux ad hoc, les réseaux de capteurs sans fil, lInternet des objets et les villes intelligentes. Je suis examinatrice pour de prestigieuses conférences et revues internationales.



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Recherche Scientifiques