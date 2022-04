Consultante en Assurance Prévoyance depuis cinq ans



Plus de 5 ans d’expérience, depuis 2013, Soukaina travaille en tant que "Engineering Analyst" pour le compte de clients Français d’Accenture Services Morocco.

Soukaina Ait Blaid est une ingénieure spécialisée dans la conception et développement des applications Web DotNet, PL SQL.

Durant son expérience de 5 ans, elle a acquis une grande expertise en métier de l’assurance Prévoyance et en technique DotNet, PL SQL.



Mes compétences :

Épargne

Assurance Vie

Méthode agile

Prévoyance

Gestion du risque

Planification

Recette fonctionnelle

Analyse des besoins

Team Foundation Server

SQL

Gestion de la production

Visual studio 2005

PL/SQL

Talend Open Studio

Microsoft .NET