Soukaina ALAMI

Je m’appelle ALAMI Soukaina, Actuellement Responsable Logistique au sein d'une multinational (secteur autmobile) située dans la zone franche Tanger.





Pour ma formation, j'ai obtenu en 2012:

- Un Master2 en Qualité et Sûreté du Fonctionnement des Organisations de l’ISTIA d'Angers (France), une école d'ingénieur que je viens d'intégrer afin d’acquérir des compétences dans les disciplines de la qualité et de d’enrichir ma formation en gestion, optimisation, management et conduite des projets.

- Ingénieur d'Etat en génie Industriel et logistique : Un diplôme d’une école d’ingénieur au Maroc, ENSA de Tanger, que j'ai intégré directement après l’obtention de mon baccalauréat et où j’ai appris la gestion industrielle, du stock et du production.





Mes compétences :

Amélioration Continue

Conduite de projets

Gestion du stock

Gestion industrielle

Management

Management de la qualité

Production

Qualité

Simulation

Simulation des systèmes industriels

STOCK'

Sureté