Bonjour,



Je m'appelle Soukaina Arfaoui, titulaire d'un Brevet Technicien Supérieur, gestion PME/PMI. Pendant notre formation on été amené à réaliser des stages en parallèle avec nos études.

Mon premier stage d'observation s'est déroulé au sein de l'entreprise Ali n'Production. Par la suit j'ai eu l'occasion de passer un stage de 1 mois au sein de la Compagnie Marocaine des Hydrocarbures (C.M.H), je me suis chargée d'effectuer des taches administratives, commerciale; ce qui m'a permis d'établir une relation entre la théorie et la pratique ainsi d'acquérir une expérience professionnelle. Mon projet de fin d'étude a été réalisé au sein de la Compagnie Marocaine des Hydrocarbures (C.M.H), alors que mon stage de fin d'étude s'est déroulé au sein de la société Fénie Brossette.

J'ai choisi la licence professionnelle Management des Organiations afin de poursuivre le cheminement de mes études et acquérir le maximum de connaissances dans le domaine de création d'entreprise.