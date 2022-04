Soukaina BDOUD

Ayant un master en « Supply Chain Management » à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Casablanca, je suis actuellement en recherche active d'emploi pour un poste qui touche à la logistique.

Grace à ma formation j’ai pu développer des connaissances dans différents domaines tel que l : l’achat, l’approvisionnement, le stockage, la distribution et le transport.

Mon manque d’expérience professionnelle n’entame en rien ma volonté et me pousse, au contraire, à faire mes preuves et mettre en pratiques mes connaissances théoriques . Cela me permettra de découvrir de l’intérieur l’univers de la logistique .

Motivée, rigoureuse, assidue et surtout très à l’écoute. Mon investissement dans plusieurs associations étudiantes m’a permis d’acquérir une solide expérience de travail en équipe et de gestion de projet.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

• Maitrise des techniques d’approvisionnement et d

Management des flux logistiques

• Techniques logistiques du commerce extérieur (Re