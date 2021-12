Soukaina BELGHAZAL

Actuellement diplômée d’un DTS (diplôme de technicienne spécialisée) option systèmes automatisés à l’IFMIAC (institut de formation aux métiers de l’industrie automobile), je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un boulot.



Mes compétences :

 Programmation en GRAFCET et LADDER

 Programmation en langage C

Step7

Electronique analogique

Instrumentation

Electronique numérique

Electrotechnique

Electricité

 Systèmes hydrauliques

 Systèmes pneumatiques et électropneumatiques

