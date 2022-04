Soukaina BENALI

Ingénieur dans le domaine de l’automatisme et de l’informatique industrielle. J'ai des compétences étendues à l’ensemble des secteurs disciplinaires du domaine du génie électrique et de l’informatique à savoir automatisme, informatique industrielle, électronique analogique et numérique, automates programmables, supervision, bases de données, programmation,…etc . Ma formation est complétée par des enseignements d’économie, de gestion des entreprises et de langues. en automatisme et informatique industrielle je suis capable de gérer l’automatisation d’une plate-forme de production et d’en analyser les performances.



Mes compétences :

Assembleur,VHDL,FPGA,SQL,Siemens Hardware,Logiciel