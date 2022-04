Soukaina BENDRISS AMRAOUI

Je suis mlle Bendriss Amraoui soukaina ,jai 22 ans ,je suis native de la ville de fes ,pour mon parcours académique jai fait deux années de classes préparatoires au lycée Moulay Driss à Fès à la suite des desquels jai décroché le concours national commun et jai pu intégrer l’école hassania des travaux publics , j'ai choisi la filière génie civil et en troisième année je me suis spécialisée dans les infrastructures de bâtiment



Mes compétences :

Capacité d'analyse et de synthèse

Dynamisme

Rigueur

Synthèse

travail en équipe