Soukaina BOUDAR

Ma formation au sein de l'ENSAM Casablanca, les stages professionnels que j'ai effectué pendant ce cursus, les projets que j'ai réalisé, et mon auto-formation m'ont permis d'acquérir le savoir-faire et le savoir-être dignes d'un ingénieur arts et métiers.

D'une formation pluridisciplinaire avec une spécialité en génie mécanique qui converge vers la construction d'ouvrages métalliques vers la fin de la formation, je suis capable de mettre en œuvre ma polyvalence, mon esprit d'analyse et de synthèse, mon sens d'organisation et de gestion, ma motivation, ma capacité à s'adapter aux différentes situations et mon aptitude à travailler en équipe.

Actuellement, je suis à la recherche d’un projet industriel de fin d’études qui me permettra de pratiquer ces compétences et de mener un projet qui sera d’une grande valeur ajoutée à l’entreprise.



Mes compétences :

Contrôle non destructif

Microsoft Project

Matériaux composites

FAO

Automates programmables

AutoCAD

Simulink

MATLAB

Catia v5

Hydraulique industrielle

Gestion de projet

Gestion de maintenance

Méthode des éléments finis

Conception mécanique

Construction métallique