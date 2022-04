Soukaina BOUNOUARA

Une vraie passionnée du métier RH avec une véritable orientation terrain et résultat, j’aime mener des projets d'envergure qui conjuguent harmonieusement l’optimisation et la qualification du potentiel humain et le développement du business.



Domaines de compétences : Management des équipes, Management différencié des RH (recrutement, intégration, formation, etc), Gestion des Compétences, Droit du travail, GPEC, Développement RH, communication , RSE , Ingénierie de Formation , Audit Social ...



Mes compétences :

Audit social

Team building

Paie

Analyse stratégique

Droit du travail

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Sage

Project Management Office

Organisation du travail

Gestion des compétences