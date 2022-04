Soukaina broukssi jeune fille. Titulaire d'un diplôme au secrétariat et bureautique, et un diplôme au secrétariat de direction. Les fonctions que j'ai occupeés m'ont permis de maitriser l'accueil, le sens d'organisation et le dynamisme. Actuellemt je suis disponible et je cherche un poste stable et evolutif.



Mes compétences :

Secrétaire polyvalente

Accueil physique et telephone

L'organisation du planning

Microsoft office