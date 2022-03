Diplômée d'un Master 2 en Communication et Relations publiques en 2012,je me suis orientée vers le domaine auquel j'aspire : l’événementiel.



Je suis spécialisée dans l'organisation de manifestations (en France et à l'étranger) pour des grands comptes internationaux.



De nature méthodique, je suis extrêmement rigoureuse, responsable et parle anglais. J’ai également le goût des nouvelles technologies et outils de communication innovants.



Mes compétences :

Microsoft Office