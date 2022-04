Soukaina DNAYA

Projets:

*Projet d’aménagement d’atelier de production

 *Projet d’optimisation avancée, problème de voyageurs de commerce dans la région Salé –

Zemmour-Zaair, Méta heuristique programmée en langage C.

 * Étude des risques et santé sécurité au sein deSOFACUIS- Fès.

 *Projet d’ordonnancement et gestion de flux ,simulation avec le logiciel Witness

 *Projet de calcul de coût de revient d’une bouteille d’eau.

 *Résolution du problème d’affectation aux entrepôts avec la méthode CNO et résolution

avec la programmation linéaire Excel

*Application VBA (calcul automatique des indicateurs de performance Crouzet-Maroc)



Mes compétences :

Lean Six Sigma

Gestion de projet

Pilotage de la performance

Ergonomie

lean manifacturing

Gestion des stocks

Logistique

Gestion de la production