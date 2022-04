Soukaina DOUDJANE

Bonjour

Doudjane Soukaina, Licence en Science Economie et Technicien Spécialisée Financier comptable, je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans le domaine de la comptabilité. Souhaitant que mes compétences puissent vous être utiles, je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porte à l’examen de mon dossier et reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire ou rendez-vous qui conviendra de me proposer

Cordialement.

Doudjane Soukaina

0623826827





Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Import/Export