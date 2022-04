Soukaina EL AOUSSI

Etudiante en dernière année de cycle d'ingénierie des systèmes d’information à l'Université Internationale de Casablanca (UIC),



Très intéressée par le secteur informatique, je suis particulièrement sensible à l’administration web, l’administration des bases de données, la conception et modélisation des systèmes ainsi que l’architecture réseau. Grâce à ma formation, je possède déjà un savoir-faire et vous sollicite pour le mettre en pratique au sein de votre société en apprenant ce que peut être la réalité du monde du travail.



Mes précédents stages m'ont permis de développer mon sens de l'analyse et de la conception. De plus, mon sens du relationnel, mon goût et ma patience pour l'informatique et mes premières expériences professionnelles en équipe, sont autant de qualités susceptibles de répondre à vos attentes.



Mes compétences :

Administration de bases de données

Langage C

Microsoft .NET

C++, C#

Modélisation et Conception UML

Java/Java EE

PHP

Gestion de projet