Je m'appelle Soukaina EL FITIR, âgée de 22 ans, Titulaire d'une Licence Professionnelle en Génie Électrique et Informatique Industrielle à la Faculté Polydisciplinaire de Khouribga.



j'ai toujours eu une passion pour le bricolage et tout ce qui envahi par les hommes .en c'est qui concerne mes savoir faire je sais comment câbler une armoire électrique, effectuer des vissages,renseigner des fiches d'intervention.



Disponible de suite,sens de responsabilité ,esprit d'équipe, je suis actuellement à la recherche d'un emploi





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

C Programming Language

Langage assembleur

Automates programmables

Electronique analogique

Electronique numérique

Electrotechnique

Machines électriques

Informatique industrielle