Soukaina GHAZOUANI

Actuellement étudiante en dernière année de cycle d'ingénieur Informatique, Multimédia et Réseaux par apprentissage à l'ENSSAT (Mines Télécom)



La formation IMR permet d'alterner entre des périodes de plusieurs mois de cours et d'entreprise. Les périodes de cours permettent d'approfondir les thématiques de génie logiciel, de conception de services, de réseaux et de multimédia .



J'effectue ma formation en apprentissage au sein d'Orange Labs à Rennes dans une équipe de tests de la performance. Je contribue à l'organisation et la réalisation des campagnes de tests en charge et de performances sur des plateformes de services TV et Orange Money.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaiter en savoir plus sur mes compétences et mes aspirations professionnelles.



Mes compétences :

Load Balancing

Test logiciel

Réseau

Télécommunications

VMware

LoadRunner

Méthode agile

Firewall