Soukaina HARKAT

Titulaire d’un diplôme de master en sciences de l’eau et l’environnement à l’Institut Supérieure des Hautes Etudes en Développement Durable (ISHEDD), Je suis actuellement à la recherche d’un premier emploi qui me permettrait de mettre en application mes compétences acquises au cours de mes formations et de continuer à développer mes connaissances dans le secteur du développement durable.

Malgré mon expérience professionnelle limitée, j’ai pu effectuer des stages au sein de différent organismes à savoir la Société Nationale d’Electrolyse et de Pétrochimie où j’ai réalisé un bilan environnemental de toutes les unités de la SNEP, l’Institut Supérieure des Hautes Études en Développement Durable où j’ai contribué à la réalisation d’un projet intéressant qui est la gestion dans une approche systémique de l’enclavement énergétique des populations montagneuses par la valorisation des déchets du secteur avicole ce qui m’a permis de travailler avec des professeurs marocains et canadiens.



Mes compétences :

Feflow

Aquifer Test

Microsoft Office

Gestion des déchets (Fientes de poules pondeuses)

Prezi

ArcGIS

Études d'impact sur l'environnement

Management environnemental

Système d'information géographique

Gestion de projet

Project Management

Adobe Photoshop

C Programming Language

MySQL