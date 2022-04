Je suis KHOUAJA Soukaina, âgée de 23 ans et j'ai eu mon Master Spécialisé en Gestion des ressources naturelles et Développement Durable à la faculté des sciences d'El Jadida et je cherche un poste dans le domaine de l'environnement.



Mes compétences :

Géostatistique

Pédologie/Valorisation des argiles

Environnement et techniques d’analyses

Télédétection/SIG

Hydrogéologie/Hydrologie