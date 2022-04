Soukaina Lamine SOUKAINA

Ingénieure en génie industriel production et titulaire d'un master en management de la chaine logistique à l'université de Lorraine Metz.



Ce site a pour but de me présenter en parcourant mon CV à travers mon parcours scolaire, mon parcours professionnel avec les différents stages effectués et les projets dans le cadre de formations, mes activités, ainsi que mes valeurs professionnelles.



je vous invite à voir les différents rubriques de mon site

Soyez les bienvenu(e)s



Mon site: https://sites.google.com/a/e-polytechnique.ma/soukaina-lamine/home



"Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire ; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire."





Georges Clemenceau





BONNE VISITE!



Mes compétences :

Flexibilité

Négociation commerciale

Dynamisme

Adaptabilité

Éthique

Ecoute