Autonome et dynamique, , j’adore découvrir et apprendre de nouveaux savoirs et j’aimerais bien faire le tour du monde.

Passionnée par l’art et la peinture , après bien se stabiliser dans mon futur travail j’ai l’intention d’avoir ma propre galerie et pourquoi pas avoir mes travaux artistiques dans des musées d’art . La vibration des couleurs, la puissance des formes et des symboles m'ont toujours attiré . Je m'appelle Soukaina Mahfoud , j'ai 22 ans et je suis une étudiante à l'Ecole Nationale des Scienses Appliquées à Marrakech , génie industriel et logitique.



Mes compétences :

Résolution des problèmes

Communication

Travail en équipe

Flexibilité

Bonne Plannification