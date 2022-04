Soukaina MERROUN

Master en étude et développement Informatique

FORMATION :

2013-2014 : Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse France :

Master 2° Année, Spécialité Ingénierie du Logiciel pour la Société Numérique.

2012-2014 : Faculté des Sciences et Techniques de Tanger Maroc:

Master, Spécialité Système Informatique et Réseau.

2012 : Faculté des Sciences et Techniques de Tanger Maroc:

Licence, Spécialité Génie informatique.

2008-2009 : Baccalauréat : Sciences expérimentales, option : Science Physique.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:

2014: Stage de fin d’étude à NETCOM-DIFFUSION S.A.R.L à Avignon / France (6 mois).

Sujet: Etude et développement de site e-commerce utilisant PrestaShop.

Participation à la refonte d’un site e-commerce utilisant MongoDB, PHP 5.

2012: Stage de formation à OMNIXYS S.A.R.L à Tanger (1 mois).

Sujet: Création des pages web utilisant HTML 5, CSS 3 et JQuery.

2012: Stage de fin d’étude à la Faculté des Sciences et Techniques de Tanger (2 mois).

Sujet: Mise à niveau du réseau de la FSTT et supervision utilisant le logiciel Nagios.

PROJETS RÉALISÉS:

• Application mobile simulé «SMARTHOME» (sous l'environnement Android) pour le contrôle et le pilotage à distance des fonctionnalités automatiques et des matériels électriques de la maison.

• Application mobile pour la gestion du stock (Android) avec localisations des entrepôts à base de GoogleMap et communication avec la base de données MySQL en JSON.

• Réalisation d’un robot patrouilleur équipé d’une caméra et piloté depuis un smartphone Android via Wi-Fi.

• Administration d’une base de données ORACLE sous Fedora.

• Elaboration d’un cahier de charge pour diminuer le taux de criminalité au Maroc.

COMPETENCES:

• Langage: C, C++, C#, Java, J2ME, J2EE, Shell, SQL, PHP, HTML, CSS, JavaScript.

• Administration base de données: sous SQL Server et Oracle.

• Méthodes d’analyse: Merise, UML.

• Système: Windows Server, Debian, RedHat.

• Plateformes et bibliothèques: Android, JQuery.

• Langues: Anglais (niveau correct), bien évidement arabe et français.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:

• Membre actif du club d’astronomie à la FSTT: organisation des journées et des conférences.

• Centre d’intérêt: Développement mobile, les nouvelles technologies.





