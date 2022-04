Soukaina MOUFI

Madame, monsieur, Je suis une jeune fille âgée de 23 ans de Casablanca, titulaire d’un diplôme technicien spécialisé en usinage sur machine-outil à commande numérique année 2016, J’ai une licence d’Etude fondamental science de la matière physique Electronique et Informatique Industrielle année 2014, J’ai passé un mois de stage au sein d’UMPM et un autre stage pendant 1 mois au sein de EUROMOLE ,je cherche maintenant un stage pré -embauche avec possibilité d’embauche, mon but c'est améliorer mes compétences et mes connaissances professionnelles ,merci d’avance

voila mon numéro de télephone:0641431049



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel