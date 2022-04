Soukaina Moumen , ayant un DUT en Techniques de management option informatique et Gestion des entreprises avec Mention Bien de L'ESTM (école supérieure de technologie de Meknés) en 2016, un baccalauréat sciences physiques en 2013 avec Mention Bien , après mon DUT j'ai eu la chance de continuer mes études à l'école supérieure de technologie de Meknés (ESTM) en tant que étudiante en Licence professionnelle en Management stratégique des organisations , je me suis orientée vers le management.

Mes capacités ne sont pas toutes académiques ,pendant mes études supérieures , je saisissais pas mal des fois l'occasion de passer des stages d'observation , des stages de fin d'études.

Mes stages sont en nombre de 2 stages dont mon 1er stage chez une fiduciare à temara-rabat ,mon 2ème stage c'était chez l'OCP Jorf lasfar à EL Jadida ce dernier était un stage de fin d'études et à cette occasion que j'ai pu travailler sur une thématique (budget d'investissement ) au sein du service de contrôle de gestion .



Mes compétences :

Comptabilité générale

Recherche Opérationnelle

Marketing

Gestion de la production

Communication

Gestion de portefeuille

Analyse financière