Bonjour,



je suis Enseignante de Physique-Chimie et de mathématique je propose des cours de soutien à domicile pour collège , lycée (programme bilingue et mission)

l'accompagnement scolaire de votre enfant afin de surmonter ces lacunes est notre priorité.

travail sérieux , résultats garantis.



pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter