SOUKAINA NEJDI , Technicienne spécialisée en technique de développement informatique , actuellement je réside á Casablanca . Mon dernier poste en date en tant qu'une développeuse web au sein d'une agence de communication qui m'a amené á un niveau d'expertise important principalement dans le domaine du web applicatif et des solutions web.

Ce poste ainsi que les précédents m'ont apporté une bonne connaissance .

j'effectue une formation en parallèle en technique de développement web afin d'obtenir des certificats et des attestations



L'objectif de la formation est d'apporter les compétences requises pour développer des applications web,sites web , concevoir des services pleinement utilisables sur le net .



> > Diplômée du DTS en Technique de développement informatique á ISTA (roche noir) (Bac+2), j'ai auparavant obtenu un Baccalauréat Scientifique option science physique au lycée OKBA IBNOU NAFII.



> > Je suis Autodidacte , polyvalente et passionnée par le développement web, je trouve ça vraiment génial de partir d'une page blanche, de taper des lignes de codes, et que ça donne un résultat différent á chaque fois ,j'aime approfondir ma passion pour le développement Web en apprenant par moi-méme.



Mes compétences :

JavaScript

Symfony2

GreenSock

MVC

JQuery

HTML 5

CSS 3

PHP 5

JQuery Easign

Drupal

Prestashop

Joomla

JQuery UI

Ajax

Wordpress

Microsoft SQL Server

J2EE

Android

Hibernate