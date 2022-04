Soukaina Nouri

Bonjour / Bonsoir







Actuellement diplômée d'une licence fondamentale d'économie et de gestion, j'aimerai grandir mon expérience et mettre à disposition mes compétences dans le domaine.



Durant ma dernière année d'étude j'ai pu acquérir différent outils économiques comme l'élaboration de statistiques, gestion et comptabilité ainsi que des rapports économique à l'aide des outils informatiques tels que Excel, Word, PowerPoint parmi tant d'autre.



Au cours de cette formation, mon intérêt s'est principalement porté sur la gestion d'entreprise ainsi que la comptabilité. Ce sont des secteurs qui requiert une grande attention au détail, ainsi qu'un sens de l'organisation aigu, des qualités phares dans lesquelles je me reconnais.

En plus de mon dynamisme et efficacité, j'ai aussi su faire preuve d'un bon sens du relationnel lors de mon expérience en 2015 dans l'agence d'assurance DINAR SARL. J'avais la responsabilité de renouveler les contrats, de gérer les nouveaux clients ainsi que différentes tâches administrative.

je porte a votre connaissance que j'ai effectuée un stage au sien de la DIRECTION DE LA MÉTÉOROLOGIE NATIONALE a la division de la communication et commercialisation dans lequel j'ai travailler sur le logiciel de gestion de l'activité commerciale SAGE X3 et du logiciel SAGE 100 dans mon stage au sein de la société AGILE BUSINESS CENTRE en tant qu'aide comptable. Cependant je suis actuellement en formation dans une agence de conseil en communication et gadgets publicitaire

j'ai également eu l'occasion de développer mes compétences au niveau comptable a travers l'enregistrement d'écritures comptable au niveau fiscal a travers la mis en place des déclarations de TVA et au niveau relationnel en rencontrent et appelant des clients.

Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma candidature. je me tiens à votre disposition pour un entretien à votre convenance.



Dans l'attente d'une réponse de vous part. Je vous prie, Madame,Monsieur d'agréer l’expression de mon profond respect.



Bien à vous,

Soukaina Nouri

nourisoukaina11@gmail.com