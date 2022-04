- Inspection, Contrôle, Audit et Évaluation de la gestion des structures centrales et régionales du HCP;

- Coordination, Communication et suivi des plaintes, doléances et des différents en collaboration avec l'institution du Médiateur;

- Coordination avec la Cour des Comptes, l'Inspection Générale des Finances et l'ICPC.



Merci d'avoir visité ma page



Mes compétences :

Audit

Business

Business controller

Contrôle de gestion

Contrôleur de gestion

Management

Management control

Risk management