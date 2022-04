Récemment diplômée d’un M2 Ingénierie financière, je suis aujourd’hui à la recherche d’un emploi en Corporate Finance.



Au cours d’une année de césure, j’ai été chargée d’affaires junior en banque de financement et d’investissement, expérience que j’ai complété par un stage de fin d’études en tant qu’analyste Fusion & Acquisition.



Ces différentes expériences m’ont permis de développer et perfectionner toutes les compétences nécessaires à l’exercice des métiers du conseil et de la finance d’entreprise, notamment l’analyse financière, la valorisation d’entreprise, la rédaction de mémorandums d’information, la réalisation de pitch books, la prospection téléphonique, la réalisation de buisness plan, l’étude de marché, etc.



Dotée d’un très bon sens relationnel, à l’affût de nouvelles opportunités et très motivée, je suis disponible immédiatement.



Soukaina.skalli@hotmail.fr



Mes compétences :

Évaluation d'entreprise

Analyse financière

Étude de marché

Leveraged Buyout

Corporate finance