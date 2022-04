Mes compétences :

MySQL

Java

UML

SQL

Oracle

Struts Web Application Framework

Microsoft Access

Merise Methodology

JavaScript

Java Server Pages

Java 2 Enterprise Edition

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

Hibernate

HTML

Eclipse

Customer Relationship Management

CMMi - Capability Maturity Model Integration

C++

C Programming Language

Business Intelligence

ISO, Assurance qualité, Audit Informati

ERP

Economie, Comptabilité générale et analytique, Mar

PHP