Soukaina TIBOURKI

Jeune diplômée, avec une double compétence Finance de marchés/Finance d'entreprise, et près de 2 ans d'expérience accumulée,notamment en Gestion des risques Opérationnels , ainsi qu'en Gestion des risques de crédit et contrôle interne.



Mes expériences passées m'ont permis d'accumuler des connaissances pratique du secteur financier.



Passionnée par l'analyse financière et la gestion des risques, et toujours à la recherche d'opportunités enrichissantes, je me tiens à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements que vous jugerez nécessaires.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse financière

Microsoft Excel

LBO

Microsoft Word

Finance de marché

Fusions acquisitions

Contrôle interne

Financement de projet

Gestion de trésorerie

Finance d'entreprise