Soukaina ZAHRAOUI

Je suis une Technicienne spécialisée du réseaux informatique débutante dans le domaine. J’ai un autre diplôme de technicienne en maintenance de support informatique et réseaux. J’ai beaucoup de connaissances dans la maintenance software et hardware, l’installation des équipements et les techniques des réseaux informatiques.

J'ai eu l'occasion de faire 3 stages au sein des sociétés (OCP Jorf Lasfar, Arida Center et Hafssa Samak). J'y tenais le poste de technicienne en informatique et vendeuse des équipement informatique. J’ai validé avec succès l'ensemble des missions qui m'ont été confiées



Mes compétences :

Installation et Configuration des OS et logiciel (

Maintenance du Matériels et Logiciels Informatique

Bureautique (Word, Excel, Access, PowerPoint)

Virtualisation

Manipulation des différents systèmes d’exploitatio

Microsoft Office

Administration d’un Réseau (Linux, Windows)

Configuration des Routeurs & des Switches.

Routage et switching

Windows Server