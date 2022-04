Soukalé OUSMANE

Titulaire d'un brevet de technicien supérieur en gestion commerciale (option marketing et force de vente) j 'ai entamé ma carrière professionnelle en janvier 2004 au sein du groupe Atlantique Telecom (Telecel Niger ) en tant qu'agent de rechargement clients prépayés, ensuite comme conseiller client au niveau du centre d'appels. Après quoi je me suis retrouvé gestionnaire de stocks au niveau de la Direction commerciale et marketing de Telecel Niger toujours dans le groupe atlantique Telecom pour y terminer ma carrière (en mai 2008) en tant qu'assistant communication événementielle poste auquel j'ai activement contribué au changement de nom (rebranding) de Telecel Niger vers Moov Niger ...

J'intègre par la suite le groupe France Telecom Orange Niger le 02 juin 2008 comme chef d'entrepôt et gestionnaire de stock (direction des moyens généraux ) à la tête d'une équipe de deux magasiniers, d'un chauffeur livreur et d'une équipe de sécurité et nettoyage sur une base logistique sie à la zone industrielle. Il faut noter que ce poste à évolué au fil des ans en même temps que les responsabilités ont grandies au gré de la croissance de l'activité d'Orange Niger.

Ainsi je suis aujourd'hui chef de division supply chain au sein d'une Direction devenue achat et logistique (DAL) a la tête d'une dizaine de magasiniers sur tout le territoire national .

J'assume par moments des responsabilités plus grandes à travers l'intérim du Directeur des achats et de la logistique, ainsi que ceux de mes pairs divisionnaires en charges du sourcing et aussi de la gestion immobilière et le transport.

Très ambitieux, j'aspire à de plus grandes responsabiltés au regard de mon expérience (10 ANS) dans le domaine des télécoms...



Mes compétences :

Supply chain management

Gestion d'entrepôt et stocks

Pilotage de la performance de l'entreprise

Pilotage du processus qualité de l'entreprise

Gestion du transport et de l'affrètement

Coordination et pilotage achats et logistique

Logistique inversée et process après vente

ERP

Gestion des flux logistiques

Dynamique et très attachée aux résultats