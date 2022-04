Soukeye NIANG

Madame, Monsieur

Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une expérience riche et diversifiée dans le domaine de la relation client, une bonne maîtrise des outils informatiques et une faculté d’adaptation.

J’ai travaillé en tant que chargée de clientèle à CCA International , Aquitel et à Laser contact, des Entreprises où j’ai développé des qualités d’écoute, une fibre commerciale, et un sens du relationnel certain. J’ai su gérer jusqu’à plus de cent appels par jour dans un flux tendu et trouver la solution adaptée aux clients.

Autonome et polyvalente, je sais m’adapter aux situations les plus diverses, ce qui est indispensable pour occuper un poste de ce genre. J’aime beaucoup travailler en équipe et je m’intègre très facilement. Je suis une personne rigoureuse et très consciencieuse et souhaite apporter mon savoir faire à votre entreprise en vous fournissant un travail de qualité.

J’espère avoir l’opportunité d’intégrer votre entreprise pour pouvoir relever le défi que je me suis fixée, à savoir promouvoir son bon fonctionnement et participer à la satisfaction de la clientèle.

Consciente qu’une simple lettre ne peut refléter mon expérience et mes capacités, sachez que je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien ce qui me donnera l’occasion de vous fournir plus de détails.

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à ma candidature et vous prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de mes sincères salutations.