Je m'appelle Soukeyna Sall ,je suis étudiante en Master 2 en Géographie à l' Université Cheikh Anta Diop de Dakar,Sénégal ;Je suis passionnée de l' environnement domaine sur lequel je me suis spécialisée,je suis motivée et prés à servir physiquement et moralement pour la protection de notre environnement et la durabilité de ses services incontournables.



Mes compétences :

Spécialiste EN ENVIRONNEMENT