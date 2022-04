Soukina EZZAITAB

Je suis actuellement en terminale Gestion administration en alternance je m'apprête à passer l'examen du Baccalauréat Professionnelle. Désireuse de poursuivre mon cursus par un BTS Assistant de gestion PME-PMI, je me permets de vous adresser ma candidature.

En effet, très intéressée par l'organisation et la gestion des entreprises, je me destine à exercer une profession qui se caractérise par une forte polyvalence à dominante administrative. Au cours de mes deux années d’alternance au sein de la Compagnie Nationale du Rhône, j'ai développé une parfaite maîtrise des outils bureautiques. J'ai été amené à gérer l'accueil physique et téléphonique, le secrétariat courant, la gestion des commandes, le suivi d’une base de données ainsi que les notes de frais d’agents.

Disponible, motivée et sociable, je sais m'intégrer aisément au sein d'une équipe



