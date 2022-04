Soul PHILIPPE

Agence



Créative & digitale, Likeview conseille et accompagne les marques dans leurs développement de stratégie digitale.

Likeview crée, réalise et développe vos projets de communication digitale dans le domaine du web, tablette & mobile.

Notre approche média nous permet d’allier tout type de réalisation rich-média associant du tournage video, du motion design, de la 3D, des animations et des développements flash.

Afin de donner vie à vos projets de façon innovante et efficace, une équipe créative talentueuse est mobilisée.

Parlez-nous de vos projets, nous aimons ça !



Mes compétences :

After Effect

Illustrator

Motion design

Photoshop

HTML 5

Développement

Management