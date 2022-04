Bonjour



Mon nom c'est SOULAIMANA EL-Habib, j'ai 20 ans et je suis d'origine Mahoraise (Mayotte).

Je suis étudiant en première année en DUT GACO (Gestion Administrative et Commerciale des Organisations) à l'IUT du Littorale Côte d'Opale précisément à l'IUT de Saint-Omer.



Mon ambition c'est de devenir auto-entrepreneur mais avant cela vous voudrais être assistant de gestions de stocks ou faire les suivies de dossiers.



Je donne beaucoup d'importance à mon travail ,aux objectifs que je me fixe et j'aime le travail en groupe car ça me permet d’être plus dynamique, ouvert d'esprit et plus production.

J'ai eus l'occasion d'avoir ma première expérience professionnelle dans une association d'accompagnement et du développement local , d'où mon travail consistait à faire la suivie des associations ainsi que la mise à jour de l'annuaire des associations.



Si j'ai quelque chose à dire concernant mes centres d’intérêt c'est la pratique du sport ,la musique et faire de l'économie .



Merci pour votre attention.





Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de rayon

Gestion des stocks

Gestion de la production

Assistanat commercial