Soulé GUEYE

De nationalité sénégalaise, j'ai fait mes études supérieures à la Faculté d’informatique de l’Université technique d’État de Vinnitsa (Ukraine) où j'ai obtenu mon MSc en informatique.



Après avoir occupé le poste de Chef de Département Exploitation et Maintenance du Trade Point Sénégal (1998-2001), celui de Directeur commercial et service après-vente de BITS Sénégal (2001-2002) et celui de IT Systems Manager au CODESRIA (mars 2002 - sept 2015), j'ai rejoint le Groupe Excaf Telecom pour occuper le poste de DSI - Directeur des Systèmes d'Information (octobre 2015 et août 2016).

Depuis septembre 2016, je suis Conseiller Technique en Systèmes d'Information auprès du Directeur Général de Senelec.



«La capacité d'apprendre est un don - La faculté d'apprendre est un talent - La volonté d'apprendre est un choix.» Frank Herbert



Mes compétences :

Administrateur systèmes et réseaux

directeur technique

DSI

Systèmes et réseaux

Technique

Siemens Hardware

SharePoint Server 2010

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Exchange 2007

InterBase

Delphi

Windows Server 2008 R2

UNIX

SUN Hardware > Sun Enterprise Servers

PABX

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Linux Suse

Linux Red Hat

Linux

Institutional Development

IPBX Alcatel

IBM Hardware > IBM Netfinity Servers

Audit

Administration système

Direction technique

Direction des systèmes d'information

Stratégie