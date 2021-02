Souleima BEN LKIMA

Pour moi, un Ingénieur Industriel est d'abord un scientifique qui doit faire preuve de créativité, de curiosité et de rigueur, mais aussi savoir piloter et coordonner tous les acteurs d'un projet, capable de s'adapter facilement aux possibles changements technologiques/manageriels qui s’avéreraient nécessaires et dans ce sens, je pense être de celles-là grâce à mes expériences professionnelles variées.

Comme étant étudiante en 3ème année spécialité systèmes industriels et compétitivité à L'ENSTAB, j’aurai l’occasion de mettre en oeuvre mes connaissances et de monter en compétences au sein d’environnements industriels d’exploitation critiques.

Dans ce sens, je suis activement à la recherche d'un stage PFE de 4 à 6 mois à partir de Février 2020 touchant la production, qualité , Supply Chain & Consulting.



Je souhaiterai vivement pouvoir mettre au service de votre organimse et de vos clients, ma bonne humeur, mon professionnalisme et mon sens de l’écoute !



Mes compétences :

Process Improvement

SWOT Analysis

FMECA

Kaizen

DMAIC

Hazard Analysis and Critical Control Point

Project Management

ISO 900X Standard

Six Sigma

C Programming Language

C++

CATIA

Matlab

Microsoft Office

MySQL

SAP Analytics

SAP PM PRO

SAP SRM