Souleiman HUNAULT

Attiré par le dynamisme économique de la région Aquitaine et à la recherche d’une expérience professionnelle enrichissante, je viens de m'installer dans l'agglomération Bordelaise. Je mène aujourd’hui une recherche d’emploi active, fort de mes connaissances acquises, lors de la formation professionnelle « Technicien en Maintenance de Parc Informatique » et fort de l’expérience que j'ai pu acquérir au sein de plusieurs entreprises, notamment en tant que Technicien de Maintenance du Parc Informatique de la société S.F.R. pendant 4 ans, où j'ai pu renforcer mes compétences techniques avec la maintenance des boutiques, bureaux, agences et autres enseignes du groupe. Après l’obtention de mon Titre de Technicien en Maintenance de Parc Informatique en 2011, puis à l'issue de mon contrat avec le groupe S.F.R. (fin 2015), je décidais de franchir un cap, de changer de région, de climat et d'optique professionnelle. En effet, je viens sur le marché de l'emploi dans l'agglomération Bordelaise. De plus, je suis admissible à la formation Gestionnaire en Maintenance et Support Informatique avec le C.E.S.I. (contrat de professionnalisation). J'ai dans l’idée que je pourrais donner aux entreprises, au moins autant que ce qu’elles pourraient m’apporter en retour. Je suis prêt à relever tous les défis et à me mobiliser pour garantir le succès des projets que l'on pourrait me confier.



Mes compétences :

Samba

Proxmox

Téléphonie sur IP

Routage IP

Protocole TCP/IP

DHCP

DNS

SCCM

Maintenance informatique

Système d'information

Gestion de parc informatique

Administration Windows 2000/2003

Configuration informatique

Debian

Support client

Ubuntu

Linux Redhat

GNU/Linux

Active Directory

Microsoft Windows Server

Administration Windows 2008

Microsoft Exchange Server

Administration système

Réseaux sans fil

Réseau local

Administration réseaux

Architecture réseau Internet

Réseaux informatiques & sécurité

Microsoft Windows 2000 Server

Linux

Microsoft Windows

Linux Fedora

Linux Debian