Souleman Ibrahim ANDRIAMANANDIMBY

Spécialisé en Sciences de la terre (Université d’Antananarivo) et en Environnement: Assainissement et Restauration de l'Environnement (Université de Yaoundé I,Cameroun), je me suis développé dans plusieurs domaines telles que la prospection (marteau, pédologique, hydrogéologique) et campagne d’échantillonnage (eaux ,roches sol), la conception et montage des données cartographique (SIG et télédétection), l’étude de faisabilité et planification d'un projet miniers, réalisation d’une Etude d’Impact Environnemental (EIE) et d'un Audit Environnemental et Social, gitologie, minéralogie, gemmologie, etc



Mes compétences :

Environnement minier