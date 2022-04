Soulémane KOTO-YERIMA

Après ma formation universitaire en gestion des entreprises à l’ENEAM/UAC, j’ai fait mes premières expériences professionnelles dans une société unipersonnelle à responsabilité limitée de distribution de produits de télécommunication de 2006 à 2012. Dans cette entreprise, du poste de comptable, je suis devenu successivement gestionnaire administrative et du matériel puis chef service administratif et comptable, assistant direct du Directeur Général. En plus de cette fonction, j’ai été nommé chef du personnel où pendant plus de trois ans j’ai eu à gérer une trentaine de personnes environ que comptait la société sur toute l’étendue du territoire.

Avant de commencer, ma vie professionnelle, j’ai commencé mon engagement social en 2003 par mon adhésion à SOS Civisme Bénin où très tôt après le renouvellement du bureau en 2005 et le départ en formation du Secrétaire Administratif, je me suis vu confier l’intérim de ce dernier. J’ai également occupé le poste de Secrétaire à l’Organisation jusqu’en 2010 avant de me faire élire Secrétaire Général Adjoint au cours de la même année. Depuis janvier 2013, j’occupe à SOS Civisme Bénin, le poste de Secrétaire National pour un mandat de deux ans. Mon activisme social a fait que le ministère de la jeunesse m’a identifié en 2012 pour faire partie des 100 jeunes agents de changement pour un développement durable (JAC-DD) où je coach avec un second un groupe de 25 jeunes, à faire également partie des jeunes leaders ouest-africains retenue par la Fondation Konrad Adenauer pour échanger sur « les prochaines étapes » pour une vision de l’Afrique à l’horizon 2020.

Consultant indépendant, je m’intéresse depuis quelques années au développement communautaire et m’investis activement dans le renforcement des capacités des acteurs locaux dans divers domaines, mais de façon spécifique sur le contrôle citoyen de l’action publique, la participation citoyenne, la mutualisation des soins de santé (surtout dans la professionnalisation des mutuelles de santé avec l’USAID) et dans le développement de l’esprit coopératif, la mise en place, la professionnalisation et le développement des organisations coopératives à la base. Pour réussir au mieux cette nouvelle vision et apporter des solutions idoines aux problèmes des communautés, je me suis inscrit en octobre 2012 grâce à une bourse de la Fondation Konrad Adenauer pour un master en Développement Local et Décentralisation à l’Université Africaine de Développement Coopératif. L’obtention de ce Master est en cours avec la rédaction de mon mémoire..



Mes compétences :

Management des ressources humaines

Marketing

Recrutement

comptabilité

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Compta

Audit

Relations Publiques

Développement local et décentralisation