Souley ALAGBE

Economiste-Financier-Comptable. Titulaire d'une Maîtrise en" Economie et Gestion" Option:Gestion des Entreprises, de trois(03) Masters en Management des Entreprises(Universités de Poitiers), en Finance(Institut Catholique de Lille), en" Prospective,Stratégie, Innovation et Organisation"( CNAM-France).Je suis Doctorant en Sciences de gestion à UADC au Bénin.Je suis Consultant-Formateur en Management des organisations. Au cours de ma carrière j'ai eu à occuper plusieurs postes de responsabilités dans les Sociétés privées et publiques, comme Comptable, Contrôleur interne, Chef Service Administratif et Financier, Directeur Administratif et Financier .J'ai réalisé plusieurs missions de consulting dans les organisations privées et publiques.Depuis 2005, j'ai créé ma propre société de Conseils-Assistance-Bureau d'études-Logistique: Société EDIFE Technologies SARL. J'ai des idées et Projets pour le développement de ma Société. Je suis de l'ethnie Yoruba et originaire d'Adjarra (Ouémé) à l'est du Bénin.



Mes compétences :

Prospectiviste

Economiste-Analyste financier