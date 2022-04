Souley AMADOU SERKIN RAFFI

PROJETS REALISES

• Mise en place d’une base de données multidimensionnelles ou entrepôt de données du Programme National des Infrastructures Rurales (PNIR) du Sénégal, ce qui a permis aux bailleurs de fonds de ce projet, une meilleure prise de décision sur l’avancement de ce programme.

• Conception d’un logiciel de gestion du payement, de prêt et du repos des employés du

Sénégal – Pêche.

• Interconnexion (LAN – WAN) de la Direction d’Atlantique Telecom Niger aux agences commerciales via le Faisceau Hertzien (FH) et équipements RAD Airmux 200 (interco point à point).

• Refonte de l’architecture LAN/WAN de Atlantique Telecom Niger avec des équipements CISCO (Switchs, Routeurs et ASA)

• Implémentation d’une Baie de Stockage EMC et un Robot de sauvegarde NETWORKER

• Implémentation des équipements HP BLADES SYSTEMS NS120

• Installations des agences commerciales (Agadez, Maradi, Zinder, Tahoua, Konni, Dosso et Diffa) avec implémentation d’interconnexion des LAN/WAN via la solution RNIS et VPN - ADSL



SEMINAIRES

• Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC)

• Gestion des projets informatiques : par exemple pour la conception d’un logiciel, le suivi du projet de l’analyse des besoins du client jusqu’à la livraison du produit en passant par l’analyse, la conception, évaluation et test.

• Gestion de la qualité des produits (cas des logiciels informatiques)

• Algorithme avancé : calcul du temps d’exécution d’un programme conçu et de la capacité de mémoire qu’occupera un programme.



COMPETENCES

• Capacité d’analyse avérée, capacité d’évaluation et aptitude à mener des travaux d’analyse informatique de façon indépendante ;

• Aptitude à discerner les problèmes, à proposer des solutions et à formuler des conclusions et des recommandations ;

• Membre du réseau Nigérien pour le Suivi–Evaluation (ReNSE) ;

• Capacité à conduire des études et analyses informatiques avancées ;

• Capacité à dispenser des cours d’informatique et des Travaux Dirigés (TD) en Algorithme, Merise et langages de programmation (C et Pascal) surtout pour les candidats au BTS d’Etat avec une importante expérience du BTS d’Etat Sénégalais.

• Habilité à travailler en groupe et sous pression ;

• Aptitude à établir des priorités et à organiser, coordonner et suivre son propre plan de travail et ceux de ses subordonnés ;

• Capacité à organiser, à élaborer et à conduire des questionnaires d’analyse informatique ;

• Excellent sens des relations humaines ;

• Volonté de perfectionnement ;

• Aptitude à la communication ;

• Aptitude avérée à établir et entretenir des relations de travail efficaces.