Souley AMADOU SERKIN RAFFI

• Plus de 12 ans d’expérience confirmée dans le secteur de Télécommunications des grands groupes Tels que Maroc télécom et Etisalat.

• Diplômé de l’université Cheick Anta Diop de Dakar et Ingénieur de l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP - Dakar) au Sénégal, j’occupe actuellement le poste Chef de Division des Interconnexions & Roaming à Atlantique Télécom Niger filiale Maroc Télécom.

• 5 ans d’expérience réussie au poste d’IT Manager, Chef de Division Service Delibery et Chef de Division de Système d’Information (DSI) à la Direction Réseau et Système d’ Atlantique Télécom Niger, filiale Maroc Télécom.

• Conduite de l’intérim de Directeur Système d’Information (DSI) à plusieurs reprises depuis 2008

• Excellente maitrise de l’environnement de la gestion du Système d’Information et de l’expérience ITSM ISO 20000.

• Bonne maitrise de la gestion du trafic natinal et international, des interconnexions, du roaming et les questions relatives à la régulation multisectorielle de l’entreprise.

• Bonne expérience dans la définition et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise (à savoir la gestion du budget, des projets et des contrats).

• Participant confirmé à plusieurs projets, ateliers et séminaires au Niger et à l’extérieur du pays au sein des organismes internationaux et des grands groupes tels qu’Atlantique Télécom, Etisalat, Maroc Télécom et l’Unesco.

• Doctorant en gestion des projets, inscrit à l’université FUNIBER, Université Internationale LIBERO-AMERICAINE.



Mes compétences :

Management du trafic international (Wholesale) & R

Management du Système Informatique

Certifié ITIL Foundation V3

Ingénieur Technologue (Informatique & Télécommunic

Project Management Professionnal (PMP)